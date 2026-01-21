21 Ocak TV yayın akışı 2026! Bugün TV'de yayındakiler...

- 21 Ocak 2026'da izleyiciler, televizyon kanallarındaki dizi, film ve programların reyting rekabetini takip ediyor.
- ATV, Show TV, Kanal D, TRT 1, NOW TV, Star TV ve TV8 gibi kanallarda farklı saatlerde çeşitli yapımlar yayında.
- İzleyiciler gün içerisindeki ilgi çekici programları öğrenmek için yayın akışlarını araştırıyor.
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Orhan
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
Star TV yayın akışı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sahipsizler
NOW TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sahtekarlar
19.00 Now Ana Haber
20.00 Kardeş Takımı 2
22.30 Kıskanmak
TRT 1 yayın akışı
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.30 Maç Önü
20.45 Galatasaray-Atletico Madrid
23.00 Taşacak Bu Deniz
Show TV yayın akışı
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Organize İşler
22.15 Olympus
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026