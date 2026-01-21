Abone ol: Google News

21 Ocak TV yayın akışı 2026! Bugün TV'de yayındakiler...

21 Ocak Çarşamba günü takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler, öncelikle arama motoruna göz atıyor. İşte, kanal kanal bugünkü yayın akışları...

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 09:21
Televizyon ekranlarında yer alan dizi, film, yarışma ve diğer programlar arasında reyting rekabeti sürüyor.

İzleyiciler ise "bugün TV'de neler var", "bugünkü yayın akışı" gibi başlıkları araştırıyor.

21 Ocak 2026 yine çok heyecanlı...

ATV, Show TV, Kanal D, TRT 1, NOW TV, TV8 Star TV; İşte kanal kanal yayın akışları...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sahipsizler

NOW TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kardeş Takımı 2

22.30 Kıskanmak

TRT 1 yayın akışı

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.30 Maç Önü

20.45 Galatasaray-Atletico Madrid

23.00 Taşacak Bu Deniz

Show TV yayın akışı

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Organize İşler

22.15 Olympus

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

