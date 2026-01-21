Cennetin Çocukları dizisinde şaşırtan ayrılık! Başrol veda ediyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1’in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, her bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda, son günlerde sosyal medyada gündem oldu.

Dizide Ayla karakterine hayat veren Melisa Şenolsun’un projeden ayrılacağı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu.

Beklenen açıklama sonunda geldi. Şenolsun’un diziden ayrılacağı bölüm ve vedasının detayları belli oldu.

21.BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Ayla karakterini canlandıran Şenolsun’un, 21. bölüm itibarıyla projeye veda edeceği kesinleşti.

Dizinin 18. bölümü yayınlanırken, başarılı oyuncunun üç bölüm sonra hikayesini noktalayacağı belirtildi.

Hayranları tarafından büyük ilgi gören Şenolsun’un veda sahnesi, izleyiciler için unutulmaz bir an olarak ekranlara yansıyacak.