12 Şubat 2024: Pazartesi günü TV'de neler var? Yayın akışları...

12 Şubat Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.
Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.
Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol’da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Safir
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Mekanik
Star TV
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
Fox TV
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kızıl Goncalar
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Kızıl Goncalar
TRT 1
06.25 Benim Adım Melek
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Gönül Dağı
17.45 Lingo
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV
08:15 Namuslu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Arım Balım Peteğim
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
21:45 Kapıcılar Kralı
TV8
07:15 8’de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
14:00 Survivor Ekstra / Canlı
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm