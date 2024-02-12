12 Şubat 2024: Pazartesi günü TV'de neler var? Yayın akışları...
ensonhaber.com

12 Şubat Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.

Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV yayın akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol’da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Safir

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Mekanik

Star TV

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

Fox TV

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kızıl Goncalar

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

TRT 1

06.25 Benim Adım Melek

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Gönül Dağı

17.45 Lingo

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV

08:15 Namuslu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Arım Balım Peteğim

15:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Ana Haber

20:00 Avanak Abdi

21:45 Kapıcılar Kralı

TV8

07:15 8’de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

14:00 Survivor Ekstra / Canlı

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm