Haberler



Medya



12 Şubat 2024: Pazartesi günü TV'de neler var? Yayın akışları...

12 Şubat 2024: Pazartesi günü TV'de neler var? Yayın akışları... Haftanın ilk günü TV'de yayınlanacak olan yapımlar, kanalların resmi sitelerinde duyuruldu. Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanallar ve akışlar...