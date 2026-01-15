Sette görüntülendi! A.B.İ'nin hikayesi bakın kime ait çıktı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı dizi, etkileyici sahneleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İzleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de “A.B.İ. gerçek bir hikaye mi?” oldu.

Diziyle ilgili gerçek ortaya çıktı.

HİKAYENİN SAHİBİ

Hikayenin yazarının kim olduğu merak edilirken, dizinin senaryosunun Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat öykülerinden esinlenilerek hazırlandığı öğrenildi.

Ünlü yazar ve psikiyatrist Budayıcıoğlu’nun da ilk bölümü oyuncular ve set ekibiyle birlikte izlediği de görüldü.