Taşacak Bu Deniz 14. bölüm ön izleme: İsFad yükleniyor..."Fadime bir kerecik sev!"

TRT 1'in milyonların takip ettiği dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamı yayında olacak.

14. bölümü ekrana gelecek olan diziden ön izleme fragmanı geldi.

Koçari ve Furtuna'nın düşmanlığına son verecek bir hamle yapan İso ve Fadime'nin evliliği, herkesi şoke edecek.

Öte yandan ise ikilinin tatlı atışması ise bitmeyecek.

Ayrıca, bu çifti Şirinum da destekliyor...

İşte, Taşacak Bu Deniz 14. bölüm ön izleme: