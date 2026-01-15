Abone ol: Google News

TV'de kandil: Bugün neler var? 15 Ocak 2026 Miraç Kandili akışı...

Her yıl olduğu gibi bu sene de Miraç Kandili gecesine özel programlar düzenleniyor. Peki; 15 Ocak 2025 hangi kanallarda kandil programı yayınlanacak? İşte, Miraç Kandili TV programları...

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 16:10
  • Miraç Kandili, 2026'da 15 Ocak Perşembe günü kutlanacak.
  • Diyanet Başkanlığı, ülke genelinde kandil programları organize ediyor.
  • Kandil gecesi için çeşitli televizyon kanallarında özel programlar yayınlanacak.

2026 yılında Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe günü idrak ediliyor.

Diyanet Başkanlığı, ülke genelinde kandil programları düzenliyor.

Bu akşam kandil programlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu.

Kandil gecesini dualar, zikirler ve ilahileri dinlemek isteyen Müslüman vatandaşlar, hangi kanallarda neler yayınlanacak araştırıyor.

İşte 15 Ocak 2026 TV'de kandil programları…

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.30 Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü

22.50 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Miraç Kandili Özel

21.30 Jurassic World Yıkılmış Krallık

Star TV yayın akışı

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Greenland Son Sığınak

NOW TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

TRT 1 yayın akışı

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.45 Miraç Gecesi

21.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

Show TV yayın akışı

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

