TV'de kandil: Bugün neler var? 15 Ocak 2026 Miraç Kandili akışı... Her yıl olduğu gibi bu sene de Miraç Kandili gecesine özel programlar düzenleniyor. Peki; 15 Ocak 2025 hangi kanallarda kandil programı yayınlanacak? İşte, Miraç Kandili TV programları...

Göster Hızlı Özet Miraç Kandili, 2026'da 15 Ocak Perşembe günü kutlanacak.

Diyanet Başkanlığı, ülke genelinde kandil programları organize ediyor.

Kandil gecesi için çeşitli televizyon kanallarında özel programlar yayınlanacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 2026 yılında Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe günü idrak ediliyor. Diyanet Başkanlığı, ülke genelinde kandil programları düzenliyor. Bu akşam kandil programlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Kandil gecesini dualar, zikirler ve ilahileri dinlemek isteyen Müslüman vatandaşlar, hangi kanallarda neler yayınlanacak araştırıyor. İşte 15 Ocak 2026 TV'de kandil programları… ATV yayın akışı 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14.00 Mutfak Bahane 16.00 Esra Erol’da 19.00 atv Ana Haber 19.45 Kupa Günlüğü 20.30 Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü 22.50 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel Kanal D yayın akışı 07:00 Küçük Ağa 09.00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 14.00 Gelinim Mutfakta 16.45 Arka Sokaklar 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Miraç Kandili Özel 21.30 Jurassic World Yıkılmış Krallık Star TV yayın akışı 07.00 Aramızda Kalsın 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen 17.15 Erkenci Kuş 19.00 Star Haber 20.00 Greenland Son Sığınak NOW TV yayın akışı 08:00 Çalar Saat 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.30 Yasak Elma 13.30 En Hamarat Benim 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı 19.00 Now Ana Haber 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı TRT 1 yayın akışı 09.15 Adını Sen Koy 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse 13.15 Seksenler 14.45 Kara Ağaç Destanı 17.45 Lingo Türkiye 19.00 Ana Haber 19.45 Miraç Gecesi 21.45 Mehmed: Fetihler Sultanı Show TV yayın akışı 07.00 Bahar 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12.30 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18.45 Show Ana Haber 20.00 Veliaht TV8 yayın akışı 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık 08.30 Oynat Bakalım 09.00 Gel Konuşalım 12.30 Zahide Yetiş’le Sence? 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 Medya Haberleri Taşacak Bu Deniz 14. bölüm ön izleme: İsFad yükleniyor..."Fadime bir kerecik sev!"

