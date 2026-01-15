TV'de kandil: Bugün neler var? 15 Ocak 2026 Miraç Kandili akışı...

- Miraç Kandili, 2026'da 15 Ocak Perşembe günü kutlanacak.
- Diyanet Başkanlığı, ülke genelinde kandil programları organize ediyor.
- Kandil gecesi için çeşitli televizyon kanallarında özel programlar yayınlanacak.
Bu akşam kandil programlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu.
Kandil gecesini dualar, zikirler ve ilahileri dinlemek isteyen Müslüman vatandaşlar, hangi kanallarda neler yayınlanacak araştırıyor.
İşte 15 Ocak 2026 TV'de kandil programları…
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü
22.50 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
Kanal D yayın akışı
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Miraç Kandili Özel
21.30 Jurassic World Yıkılmış Krallık
Star TV yayın akışı
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Greenland Son Sığınak
NOW TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
TRT 1 yayın akışı
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.45 Miraç Gecesi
21.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
Show TV yayın akışı
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026