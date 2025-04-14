14 Nisan 2025 TV yayın akışı! Bugün TV'de...

Yeni bir hafta, yeni bir reyting yarışı getiriyor.
Bir yandan da gözü televizyonda olanlar, bugünkü yayın akışını öğrenmek istiyor.
14 Nisan Pazartesi günü TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.
Gündüz kuşağında ATV'de 10.00'da Müge Anlı ardından 14.00'te Mutfak Bahane ve 16.00'da Esra Erol'da ekrana geliyor.
Kanal D'de 13.00'te Gelinim Mutfakta, Show TV'de 12.00'de Gelin Evi, TV8'de 12.00'de İşte Benim Stilim ve Star TV'de 13.00'te Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak programları yer alıyor.
İşte bugün yayındakiler...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
Kanal D
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
Star TV
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
NOW TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
TV8
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
Show TV
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1
06:25 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:55 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi