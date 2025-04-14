14 Nisan 2025 TV yayın akışı! Bugün TV'de...

Yağmur Uçar

Yeni bir hafta, yeni bir reyting yarışı getiriyor.

Bir yandan da gözü televizyonda olanlar, bugünkü yayın akışını öğrenmek istiyor.

14 Nisan Pazartesi günü TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.

Gündüz kuşağında ATV'de 10.00'da Müge Anlı ardından 14.00'te Mutfak Bahane ve 16.00'da Esra Erol'da ekrana geliyor.

Kanal D'de 13.00'te Gelinim Mutfakta, Show TV'de 12.00'de Gelin Evi, TV8'de 12.00'de İşte Benim Stilim ve Star TV'de 13.00'te Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak programları yer alıyor.

İşte bugün yayındakiler...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan





Kanal D

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

Star TV

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

TV8

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

Show TV

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1

06:25 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:55 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi