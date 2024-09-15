15 Eylül 2024: Bugün TV'de neler var? ATV, Kanal D, Show, Star, NOW, TRT 1, TV8...
Haber Merkezi

Pazar günü TV keyfi yapacak olanlar, kumandayı aldığı gibi ekranlar arasında geziniyor.

Bu kapsamda, "Bugün TV'de neler var" sorusu, 15 Eylül 2024 için gündemde yer alıyor.

ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV, Kanal D için günlük yayın akışı açıklandı. Birbirinden farklı yapımlar, seyircilerle buluşacak.

Peki, bugün hangi ve filmler yayınlanacak? İşte saat saat yayın akışları...

ATV

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Shannon'un Gökkuşağı

14:00 Bir Gece Masalı

17:00 Canavar Avcısı

19:00 Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Gece Masalı

Kanal D

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Bizi Birleştiren Hayat

16:30 Yalan

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kim Bu Aile?

22:45 Arka Sokaklar

Star

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

NOW TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13:45 Kötü Kan

16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

TRT 1

07:35 Yeditepe İstanbul

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Kara Ağaç Destanı

16:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:10 Kara Ağaç Destanı

Show

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Siyah Kalp

02:00 Kızılcık Şerbeti

TV8

07:00 Cango'nun İntikamı

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Yaz Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

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Yağmur Dinç
Editör