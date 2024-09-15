15 Eylül 2024: Bugün TV'de neler var? ATV, Kanal D, Show, Star, NOW, TRT 1, TV8...

Pazar günü TV keyfi yapacak olanlar, kumandayı aldığı gibi ekranlar arasında geziniyor.
Bu kapsamda, "Bugün TV'de neler var" sorusu, 15 Eylül 2024 için gündemde yer alıyor.
ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV, Kanal D için günlük yayın akışı açıklandı. Birbirinden farklı yapımlar, seyircilerle buluşacak.
Peki, bugün hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte saat saat yayın akışları...
ATV
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Shannon'un Gökkuşağı
14:00 Bir Gece Masalı
17:00 Canavar Avcısı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Gece Masalı
Kanal D
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Bizi Birleştiren Hayat
16:30 Yalan
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kim Bu Aile?
22:45 Arka Sokaklar
Star
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
NOW TV
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13:45 Kötü Kan
16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
TRT 1
07:35 Yeditepe İstanbul
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kara Ağaç Destanı
16:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:10 Kara Ağaç Destanı
Show
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Siyah Kalp
02:00 Kızılcık Şerbeti
TV8
07:00 Cango'nun İntikamı
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Yaz Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz