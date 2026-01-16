Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz'in Şirin'i aslında bambaşka biri! İşte gerçek hali...

Taşacak Bu Deniz dizisinde Şirin Furtuna karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gamze Süner Atay, dizideki görünümünün aksine tarzıyla dikkat çekti.

Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 18:00
  • Gamze Süner Atay, Taşacak Bu Deniz dizisinde Şirin Furtuna karakteriyle dikkat çekti.
  • Dizideki karakterinden farklı olarak sade ve doğal tarzıyla ilgi topladı.
  • Sosyal medyada günlük yaşamı ve sanatsal çalışmalarını paylaştı.

 Taşacak Bu Deniz, hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da gündemde.

Dizide Şirin Furtuna karakterine hayat veren Gamze Süner Atay’ın ekran dışındaki hayatı merak edildi.

Karakteri canlandıran Gamze Süner Atay, gerçek hayatında sade ve doğal tarzıyla dikkat çekti.

Atay, sosyal medya paylaşımlarında günlük yaşamına; sanatsal çalışmalarına ve atölye süreçlerine yer verdi.

İşte, gerçek hayattan kareleri...

