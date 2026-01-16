İnci Taneleri 45. Bölüm (yeni sezon) fragman: Kayıp aranıyor! Azem’e ne oldu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D’nin dikkat çeken dizilerinden İnci Taneleri, izleyicileriyle kavuşuyor.

Dizinin hem yaratıcısı hem de başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan’ın, Netflix için çekilen Organize İşler: Karun Hazinesi projesi nedeniyle verilen ara sona erdi.

Yaklaşık sekiz aydır ekrana ara veren yapım yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Bu gelişmeyle birlikte dizinin yeni sezonuna ait ilk fragman yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDEN İLK FRAGMAN

Yeni bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler izleyicilerin kafasında büyük soru işaretleri yarattı. Azem’in, “Ben bir gün bir şeye küstüm, daha da barıştıramadınız. Neydi şimdi boş verin ama bana bunu yapmayacaktınız!” sözleri fragmana damga vurdu.

Peki Azem’e ne oldu? İşte İnci Taneleri 45. Bölüm fragmanı: