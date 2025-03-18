15 yaşında doğurdu! İşte Tanyeli'nin ilk göz ağrısı...

Yağmur Uçar

Gerçek adı Öznur Kral olan ve sahne adıyla Tanyeli olarak tanınan ünlü oryantal dansçı, 1 Ocak 1972'de İzmir'de doğdu.

Anne ve babası o henüz 2 yaşındayken ayrıldı ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirdi.

Pankreas kanseri tedavisi gören oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşamı kadar evlilikleri ile de gündeme gelen Tanyeli’nin ilk oğlu merak konusu oldu.

TANYELİ'NİN İLK OĞLU

Tanyeli, ilk evliliğini 14 yaşında yapmış ve 15 yaşında Taylan'ı dünyaya getirmişti.

1987 doğumlu olan Taylan Sadıkoğlu, annesinin ünlü bir isim olması nedeniyle zaman zaman basında yer alsa da, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Medyada boy göstermeyen ve sosyal medya platformlarında bile aktif olmayan Taylan, yıllar önce Tanyeli ile verdiği bir poz ile tanınıyor.