16 Haziran 2025 TV yayın akışı: Bugün TV'de bakın neler var

Haber Merkezi

Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.

Bugünü ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.

Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.

Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 16 Haziran 2025 Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

20.00 Aile Saadeti

22.50 Aile Saadeti





Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

20.00 Eşref Rüya

22.45 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları





Star TV yayın akışı

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Aramızda Kalsın

20.00 Hababam Sınıfı

22.00 Bittin Sen





NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çift Kişilik Oda

13.45 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Yetenek Sizsiniz





TRT 1 yayın akışı

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.10 Kasaba Doktoru

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.10 Seksenler

15.25 Teşkilat

20.00 Çırak

22.00 Fifa Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı: Chelsea-Los Angeles FC





Show TV yayın akışı

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sosyete Şaban

22.15 Şaban Pabucu Yarım

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

11.00 MasterChef Türkiye

12.30 İşte Benim Stilim

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye