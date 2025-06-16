16 Haziran 2025 TV yayın akışı: Bugün TV'de bakın neler var

Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.
Bugünü ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.
Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.
Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 16 Haziran 2025 Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
20.00 Aile Saadeti
22.50 Aile Saadeti
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
20.00 Eşref Rüya
22.45 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
Star TV yayın akışı
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Aramızda Kalsın
20.00 Hababam Sınıfı
22.00 Bittin Sen
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çift Kişilik Oda
13.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Yetenek Sizsiniz
TRT 1 yayın akışı
08.55 Kod Adı Kırlangıç
10.10 Kasaba Doktoru
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.10 Seksenler
15.25 Teşkilat
20.00 Çırak
22.00 Fifa Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı: Chelsea-Los Angeles FC
Show TV yayın akışı
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sosyete Şaban
22.15 Şaban Pabucu Yarım
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
11.00 MasterChef Türkiye
12.30 İşte Benim Stilim
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye