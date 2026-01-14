Abone ol: Google News

"Ağabey" değil! A.B.İ dizisinin açılımı bakın ne çıktı...

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ dizisi, yayın macerasına başladı. İzleyicilerin merak konusu ise "A.B.İ"nin açılımı oldu. Herkes "ağabey" sanarken, gerçek başka çıktı...

Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 13:12
  • A.B.İ dizisi, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı yeni bir yapım olarak yayın hayatına başladı.
  • İzleyiciler, dizinin adının "ağabey" kelimesinden türediğini düşünürken gerçek açılımının "Aile Bir İmtihandır" olduğu ortaya çıktı.
  • Güçlü konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyicilerin ilgisini çekti.

ATV'nin çiçeği burnunda dizisi A.B.İ, yayın hayatına başladı.

İlk bölümü ekrana gelen dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu partner oldu.

Oyuncu kadrosu kadar güçlü konusu ile de dikkatleri çeken A.B.İ dizisi, izleyicilerin gündeminde ilk sıralara yerleşti.

Diziye dair detaylar araştırılırken, isminin açılımı da merak edildi.

Birçok kişi "ağabey" kelimesine gönderme sandı ama gerçek başka çıktı.

A.B.İ DİZİSİ AÇILIMI

İzleyiciler A.B.İ. dizisinin "ağabey"in kısaltması zannetse de açılımı "Aile Bir İmtihandır".

