Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablasıydı; O kadın bakın kim çıktı! "İbo ve Asena" detayı...

Kurtlar Vadisi'nde ''Cerrahpaşalılar'ın ablası'' rolüyle tanınan Şıvga Gerez'in, İbo Show'da Asena'dan önceki dansöz olduğu ortaya çıktı.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 14:35
  • Şıvga Gerez, Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların ablası" rolü ile tanınmaktadır.
  • İbo Show'da Asena'dan önce dansöz olarak sahne aldığı ortaya çıkmıştır.
  • Günümüzde metafizik ve parapsikoloji uzmanı olarak yayınlarda yer alıyor.

Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalılar'ın ablası' rolünü canlandıran Şıvga Gerez, gündemin trend isimlerinden oldu.

Dansözlükle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Gerez şimdilerde bambaşka bir görünüme ve mesleğe sahip.

Ancak eski bir detay, bu ismi gündeme taşıdı.

İBO SHOW DANSÖZÜ

Şıvga Gerez'in İbo Show'daki görüntüleri yeniden gündem oldu.

Gerez, İbo Show’da uzun yıllar boyunca dansözlük yapan Asena’dan önce programda sahne alan dansöz olarak görev yaptı.

Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak çalışan Gerez, yayınlara katılarak yorumlarda bulunuyor.

