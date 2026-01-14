Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablasıydı; O kadın bakın kim çıktı! "İbo ve Asena" detayı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalılar'ın ablası' rolünü canlandıran Şıvga Gerez, gündemin trend isimlerinden oldu.

Dansözlükle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Gerez şimdilerde bambaşka bir görünüme ve mesleğe sahip.

Ancak eski bir detay, bu ismi gündeme taşıdı.

İBO SHOW DANSÖZÜ

Şıvga Gerez'in İbo Show'daki görüntüleri yeniden gündem oldu.

Gerez, İbo Show’da uzun yıllar boyunca dansözlük yapan Asena’dan önce programda sahne alan dansöz olarak görev yaptı.

Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak çalışan Gerez, yayınlara katılarak yorumlarda bulunuyor.