17 Şubat TV yayın akışları 2026: Hem maç, hem dizi...

Televizyon ekranlarında yeni bir hafta başlıyor. Pazartesi sendromunu ekran karşısında atlatmak isteyenler, kanal kanal akışlara göz atıyor. İzleyiciler arama motorunda "bugünkü yayın akışı" başlığına yanıt arıyor. Peki, 17 Şubat Pazartesi akşamı televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV'nin öne çıkan yayın akışı... ATV yayın akışı 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16.00 Esra Erol'da 19.00 atv Ana Haber 20.00 A.B.İ Kanal D yayın akışı 09.00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 14.00 Gelinim Mutfakta 16.45 Arka Sokaklar 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Güller ve Günahlar 23.15 Arka Sokaklar Star TV yayın akışı 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen 17.15 Erkenci Kuş 19.00 Star Haber 20.00 Sevdiğim Sensin NOW TV yayın akışı 08:00 Çalar Saat 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.30 Yasak Elma 13.30 En Hamarat Benim 16.30 Kıskanmak 19.00 Now Ana Haber 20.00 Kıskanmak TRT 1 yayın akışı 09.15 Adını Sen Koy 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse 13.15 Seksenler 13.55 Kara Ağaç Destanı 17.45 Lingo Türkiye 19.00 Ana Haber 19.45 Maç Önü 20.45 Galatasaray-Juventus Show TV yayın akışı 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası 12.30 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 Show Ana Haber 20.00 Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık 08.30 Oynat Bakalım 09.00 Gel Konuşalım 12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

