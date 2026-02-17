17 Şubat TV yayın akışları 2026: Hem maç, hem dizi...

- Televizyonlarda 17 Şubat 2026 Pazartesi günü çeşitli kanallarda diziler, maçlar ve eğlence programları yer alıyor.
- Öne çıkan yapımlar arasında ATV'de A.B.İ, TRT 1'de Galatasaray-Juventus maçı ve Show TV'de Güldür Güldür Show bulunuyor.
- İzleyiciler, yayın akışları için gün boyunca farklı saatlerde popüler şovları takip edebilir.
Televizyon ekranlarında yeni bir hafta başlıyor.
Pazartesi sendromunu ekran karşısında atlatmak isteyenler, kanal kanal akışlara göz atıyor.
İzleyiciler arama motorunda "bugünkü yayın akışı" başlığına yanıt arıyor.
Peki, 17 Şubat Pazartesi akşamı televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Güller ve Günahlar
23.15 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
NOW TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
TRT 1 yayın akışı
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.55 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.45 Maç Önü
20.45 Galatasaray-Juventus
Show TV yayın akışı
08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026