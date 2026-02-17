Abone ol: Google News

17 Şubat TV yayın akışları 2026: Hem maç, hem dizi...

Reyting dünyasını yakından takip edenler, haftanın ilk iş gününde "bugün TV'de neler var" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 17 Şubat 2026 Pazartesi TV'de yayın akışları...

Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 08:58
  • Televizyonlarda 17 Şubat 2026 Pazartesi günü çeşitli kanallarda diziler, maçlar ve eğlence programları yer alıyor.
  • Öne çıkan yapımlar arasında ATV'de A.B.İ, TRT 1'de Galatasaray-Juventus maçı ve Show TV'de Güldür Güldür Show bulunuyor.
  • İzleyiciler, yayın akışları için gün boyunca farklı saatlerde popüler şovları takip edebilir.

Televizyon ekranlarında yeni bir hafta başlıyor.

Pazartesi sendromunu ekran karşısında atlatmak isteyenler, kanal kanal akışlara göz atıyor.

İzleyiciler arama motorunda "bugünkü yayın akışı" başlığına yanıt arıyor.

Peki, 17 Şubat Pazartesi akşamı televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

NOW TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

TRT 1 yayın akışı

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

13.55 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 Galatasaray-Juventus

Show TV yayın akışı

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

