2026 Kış Olimpiyatları onu konuşuyor: Kayak yıldızı Eileen Gu'dan iddialı pozlar

Uluslararası kariyerine ABD'yi temsil ederek başlayan Eileen Gu, 2019'da 2022 Pekin Olimpiyatları öncesinde Çin adına yarışmak üzere uyruğunu değiştirdi.

Gu, henüz 3 yaşındayken kayak yapmaya başladı.

9 yaşına geldiğinde ABD Snowboard ve Serbest Kayak Birliği genç kategorisinde şampiyon oldu ve 13 yaşında büyükler yarışmalarına katılmaya başladı.

2019'da ilk Dünya Kupası zaferini elde etti ve 2020'de iki Gençlik Olimpiyatı madalyası kazandı.

HEM GÜZEL HEM BAŞARILI

Henüz 22 yaşındaki ünlü kayakçı, 2026 Kış Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı ancak başarısı kadar güzelliği de ön plana çıktı.

Stanford Üniversitesi’nde Kuantum Fiziği okuyan ve uluslararası modellik de yapan Gu'nun Instagram hesabında 2.3 milyon takipçisi var.

Hayatına dair sık sık paylaşım yapan ve takipçileriyle iletişimini koruyan fenomen kayakçı, pozlarıyla da iddiasını ortaya koyuyor.