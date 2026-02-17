Taşacak Bu Deniz 19. bölüm 2. fragman: Fadime ve Eleni kaza yapıyor İzleyiciyi her bölümüyle ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz, yayınlanan 19. bölüm ikinci fragmanıyla büyük merak uyandırdı. Fadime ve Eleni’nin içinde bulunduğu aracın kontrolden çıkması, izleyicileri telaşlandırdı. Peki, ikiliye ne olacak?