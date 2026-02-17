Taşacak Bu Deniz 19. bölüm 2. fragman: Fadime ve Eleni kaza yapıyor

- Taşacak Bu Deniz dizisinin 19. bölüm ikinci fragmanı yayımlandı ve izleyicilerin merakı arttı.
- Fadime ve Eleni'nin araçlarının freninin tutmaması sonucu oluşan kaza sahnesi dikkat çekti.
- Cuma akşamı yayınlanacak bölümde tansiyonun yüksek olması bekleniyor.
TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 19. bölüm ikinci fragmanıyla izleyicinin heyecanını zirveye taşıdı.
Yayınlanan yeni tanıtımda yaşanan sürpriz gelişmeler, cuma akşamı ekrana gelecek bölümde tansiyonun bir an olsun düşmeyeceğini gösterdi.
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman’ın paylaştığı yapımda, yeni bölüm öncesi merak giderek artıyor.
Peki, izleyicileri neler bekliyor?
ELENİ VE FADİME KAZA MI YAPIYOR?
Dizinin yeni bölümünde Fadime ve İso boşanmak için bahane bulmaya başlıyor. Öte yandan Esme, Eleni’ye gerçeği anlatmak istiyor.
Dizinin son sahnesinde Fadime ve Eleni’nin içinde bulunduğu aracın freni tutmuyor. İkilinin kaza sahnesi bölüme damga vuracak.
İşte Taşacak Bu Deniz 19. bölüm 2. fragman: