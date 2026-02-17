Kızılcık Şerbeti 126. bölüm 2. fragman: DNA testinin sonucu çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine gündemin zirvesine oturdu.

Elif’in ortaya attığı iddiaların ardından köşeye sıkışan Nursema’nın yaptığı itiraf, aile içindeki dengeleri değiştirecek.

Öte yandan Salkım’ın, Nursema ve Nilay’ı evden göndermek için başlattığı “evlilik operasyonu” dizideki gerilimi daha da artıracak.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecanı zirveye çıkardı. Bakın yeni bölümde neler olacak?

KEMAL’İN DNA TEST SONUCU ÇIKTI

Dizinin yeni bölüm fragmanında Kemal bebeğin haftalardır beklenen DNA testinin sonucu çıktı.

Ömer ve Kıvılcım, Kemal’in kendilerinin çocuğu olmadığını öğreniyor. Peki, ne yapacaklar?

İşte Kızılcık Şerbeti 126. bölüm 2. fragman: