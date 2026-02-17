Abone ol: Google News

Kızılcık Şerbeti 126. bölüm 2. fragman: DNA testinin sonucu çıktı

Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine gündemin zirvesine yerleşti. Diziden yeni fragman geldi. Kemal bebeğin DNA sonucunun ortaya çıkması dizide dengeleri değiştirecek.

Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 12:35
  • Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanında Kemal bebeğin DNA testinin sonucu ortaya çıktı.
  • Nursema'nın itirafı ve Salkım'ın başlattığı "evlilik operasyonu" aile içindeki dengeleri değiştirecek.
  • Ömer ve Kıvılcım, Kemal'in kendi çocukları olmadığını öğreniyor.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine gündemin zirvesine oturdu.

Elif’in ortaya attığı iddiaların ardından köşeye sıkışan Nursema’nın yaptığı itiraf, aile içindeki dengeleri değiştirecek.

Öte yandan Salkım’ın, Nursema ve Nilay’ı evden göndermek için başlattığı “evlilik operasyonu” dizideki gerilimi daha da artıracak.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecanı zirveye çıkardı. Bakın yeni bölümde neler olacak?

KEMAL’İN DNA TEST SONUCU ÇIKTI

Dizinin yeni bölüm fragmanında Kemal bebeğin haftalardır beklenen DNA testinin sonucu çıktı.

Ömer ve Kıvılcım, Kemal’in kendilerinin çocuğu olmadığını öğreniyor. Peki, ne yapacaklar?

İşte Kızılcık Şerbeti 126. bölüm 2. fragman:

