19 sezonu devirmişti! Arka Sokaklar için kritik karar...

Yağmur Dinç

Kanal D'nin efsane polisiye dizisi Arka Sokaklar, 19 yıldır yayın hayatına devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı dizi, ilgiyle izleniyor.

Arka Sokaklar, 20 Aralık’ta yayınlanan son bölümü sonrası kısa bir ara vermişti.

Arka Sokaklar 696. bölümü ile 10 Ocak 2025 Cuma akşamı ekrana gelecek.

Yeni bölüm 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

YENİ BÖLÜM DETAYLARI

Bir market soygunu sırasında sıkılan kurşun, komiser Fiko’nun yetişmesinde büyük emeği olan yurt müdiresi Çare Ana’yı hayattan koparır. Fiko, aile bildiği tek insanı toprağa verirken derin bir üzüntü yaşar.

Yaşanan bu olay ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda suçun arkasından daha büyük bir organize kötülük çıkacağı anlaşılır. İstanbul’un yeni sahipleri olduklarını zanneden bu kişiler, karşılarında Rıza Baba ve ekibini bulacaklarının farkında değildir.

Öte yandan, ekibin yolu aynı mahallede bir başka trajediyle kesişir. Gecekonduda çıkan yangında üç kardeşin cansız bedenine ulaşılır. Olayın bir ihmalden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılırken, şüpheler baba üzerinde yoğunlaşır.