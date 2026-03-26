Delikanlı dizisinden ilk fragman geldi: İşte konusu ve oyuncuları

OGM Pictures imzası taşıyan Delikanlı dizisi, yayınlanan ilk fragmanıyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı Yusuf karakterinin intikam yemini ettiği sahneler dikkat çekti.
Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in yer aldığı yapım, güçlü hikayesi ve dikkat çeken karakterleriyle şimdiden konuşulmaya başladı.
Daha önce Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı “Ferit” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, bu kez “Yusuf” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Çok yakında Show TV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin ilk fragmanı, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tanıtımda Hazan ve Yusuf’un duygusal anları dikkat çekerken, zorluklara rağmen kurdukları hayaller hikayenin merkezinde yer alıyor.
Öte yandan Hazan’ın annesinin kızına zengin bir hayat kurma isteği ve mahallede ortaya çıkan gizemli iş insanı Sarp karakteri, dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak gelişmelere dair merakı artırıyor.
OYUNCU KADROSU
Mert Ramazan Demir: Yusuf
Melis Sezen: Hazan
Salih Bademci: Sarp Aydemir
Mina Demirtaş: Dila Aydemir
Devrim Yakut: Zühre Aydemir
Onur Ünsal: Kamer
Asena Girişken: Arzu
Fırat Altunmeşe: Saffet
Gökhan Yıkılkan: Korkut
Zamire Zeynep Özdemir: Nazan
Ergun Kuyucu: Hüsnü
Tuana Naz Tiryaki: Elif
Rizacan Durmuş: Kerem
Velatnu Aydın: Murat
Mine Teber: Meryem