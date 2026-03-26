Delikanlı dizisinden ilk fragman geldi: İşte konusu ve oyuncuları

OGM Pictures imzalı Delikanlı dizisi, yayınlanan ilk tanıtım fragmanıyla izleyicinin karşısına çıktı.

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in yer aldığı yapım, güçlü hikayesi ve dikkat çeken karakterleriyle şimdiden konuşulmaya başladı.

Daha önce Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı “Ferit” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, bu kez “Yusuf” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Çok yakında Show TV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin ilk fragmanı, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanıtımda Hazan ve Yusuf’un duygusal anları dikkat çekerken, zorluklara rağmen kurdukları hayaller hikayenin merkezinde yer alıyor.

Öte yandan Hazan’ın annesinin kızına zengin bir hayat kurma isteği ve mahallede ortaya çıkan gizemli iş insanı Sarp karakteri, dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak gelişmelere dair merakı artırıyor.

İşte Delikanlı 1. bölüm fragmanı:

OYUNCU KADROSU

Mert Ramazan Demir: Yusuf

Melis Sezen: Hazan

Salih Bademci: Sarp Aydemir

Mina Demirtaş: Dila Aydemir

Devrim Yakut: Zühre Aydemir

Onur Ünsal: Kamer

Asena Girişken: Arzu

Fırat Altunmeşe: Saffet

Gökhan Yıkılkan: Korkut

Zamire Zeynep Özdemir: Nazan

Ergun Kuyucu: Hüsnü

Tuana Naz Tiryaki: Elif

Rizacan Durmuş: Kerem

Velatnu Aydın: Murat

Mine Teber: Meryem