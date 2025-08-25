1967'den beri donuk: İşte dondurulan ilk insan "James Bedford"

İnsan bedeninin çok düşük sıcaklıklarda dondurularak gelecekte yeniden hayata döndürülmesi fikri, 20. yüzyılın ortalarında bilim çevrelerinde gündeme gelmeye başladı.

Bu yönteme kriyoprezervasyon adı verildi.

O dönem için tartışmalı bir deney olarak görülen bu fikir, 12 Ocak 1967’de tarihe geçen bir olaya dönüştü.

Çünkü Amerikalı profesör James Hiram Bedford, ölümünün ardından bu yöntemle dondurulan ilk insan oldu.

İşte "dondurulan ilk insan"ın hikayesi...

DONDURULMUŞ ADAM: JAMES HİRAM BEDFORD

1893 doğumlu Bedford, Kaliforniya Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olarak görev yaptı. 73 yaşındayken böbrek kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölümünden kısa süre sonra gönüllü bir ekip, Bedford’un vücudunu sıvı nitrojenle soğutarak koruma altına aldı.

İlk uygulama oldukça sınırlı imkânlarla yapıldı; vücudu buzla soğutulduktan sonra özel bir tanka yerleştirildi.

O günden bu yana Bedford’un bedeni, ABD’deki bir kriyojenik tesiste saklanıyor. Böylece o, “geleceğe yolculuk eden ilk insan” olarak tarihe geçti.

Bilim dünyasındaki tartışma Aradan yarım yüzyıldan fazla zaman geçti. Ancak Bedford’un yeniden hayata döndürülme ihtimali hâlâ belirsiz.

Uzmanların bir kısmı, dondurma sırasında hücrelerin zarar gördüğünü ve geri dönüşün imkansız olduğunu savunuyor.

Diğer bir kesim ise tıp ve biyoteknolojideki gelişmelerle bunun ileride mümkün olabileceğini düşünüyor.