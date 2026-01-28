2 ay önce eşini kaybetmişti; Canan Karatay'ın son hali dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geliştirdiği ''Karatay Diyeti'' ve kitapları ile tanınan İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle adından söz ettiriyor.

Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez sağlıklı beslenme önerileriyle değil farklı bir konuyla gündeme geldi.

2 ay önce 46 yıllık eşini kaybeden Karatay'ın yayınladığı son videodaki hali gündem oldu.

Ekran karşısına geçen ünlü doktorun git gide yaşlandığı yorumları yapıldı.

82 Canan Karatay'ın pozitif tavırları ve çok sevdiği mesleğini bırakmaması da beğeni topladı.

İşte, son hali...