Abone ol: Google News

2 ay önce eşini kaybetmişti; Canan Karatay'ın son hali dikkat çekti

Geçtiğimiz kasım ayında 46 yıllık eşini son yolculuğuna uyurlayan Prof. Dr. Canan Karatay'ın son hali ortaya çıktı.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 12:07
2 ay önce eşini kaybetmişti; Canan Karatay'ın son hali dikkat çekti
  • Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık eşini 2 ay önce kaybetmişti.
  • Yayınladığı son videoda daha yaşlı görünmesi dikkat çekti.
  • Pozitif tavırları ve mesleğine bağlılığı beğeni topladı.

Geliştirdiği ''Karatay Diyeti'' ve kitapları ile tanınan İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle adından söz ettiriyor.

Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez sağlıklı beslenme önerileriyle değil farklı bir konuyla gündeme geldi.

2 ay önce 46 yıllık eşini kaybeden Karatay'ın yayınladığı son videodaki hali gündem oldu.

Ekran karşısına geçen ünlü doktorun git gide yaşlandığı yorumları yapıldı.

82 Canan Karatay'ın pozitif tavırları ve çok sevdiği mesleğini bırakmaması da beğeni topladı.

İşte, son hali...

Medya Haberleri