20 Ocak TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? İşte yayındakiler...

Yağmur Dinç

Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.

Pazartesiyi ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.

Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.

Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 20 Ocak 2025 Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

Star TV yayın akışı

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

TRT 1 yayın akışı

08:30 Aslan Hürkuş-kayıp Elmas

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

Show TV yayın akışı

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şaban Pabucu Yarım

22:15 Sahte Kabadayı

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025