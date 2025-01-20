20 Ocak TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? İşte yayındakiler...

Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.
Pazartesiyi ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.
Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.
Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 20 Ocak 2025 Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
Star TV yayın akışı
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
TRT 1 yayın akışı
08:30 Aslan Hürkuş-kayıp Elmas
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
Show TV yayın akışı
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şaban Pabucu Yarım
22:15 Sahte Kabadayı
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025