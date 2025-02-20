20 Şubat TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? İşte yayındakiler...
Yağmur Uçar

Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı sebebiyle milyonlarca vatandaş evde vakit geçiriyor.

Bir yandan da gözü televizyonda olanlar, bugünkü yayın akışını öğrenmek istiyor.

20 Şubat Perşembe günü TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.

İşte bugün yayındakiler...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zembilli

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Uzak Şehir

Star TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

NOW TV

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star - Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

Show TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

TRT 1

07:05 Benim Güzel Ailem

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:25 Bir Zamanlar İstanbul

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

20:45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray-AZ Alkmaar"

23:00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht-Fenerbahçe"

01:00 Bir Zamanlar İstanbul

ensonhaber icon
Yağmur Uçar
Editor