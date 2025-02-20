20 Şubat TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? İşte yayındakiler...

Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı sebebiyle milyonlarca vatandaş evde vakit geçiriyor.
Bir yandan da gözü televizyonda olanlar, bugünkü yayın akışını öğrenmek istiyor.
20 Şubat Perşembe günü TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.
İşte bugün yayındakiler...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zembilli
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Uzak Şehir
Star TV
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
NOW TV
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
Show TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
TRT 1
07:05 Benim Güzel Ailem
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:25 Bir Zamanlar İstanbul
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
20:45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray-AZ Alkmaar"
23:00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht-Fenerbahçe"
01:00 Bir Zamanlar İstanbul