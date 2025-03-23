2000'lerin fenomen dizisi geri dönüyor; İşte yeni kadrosu...

Yağmur Uçar

2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olarak öne çıkan Prison Break'in yeni bir versiyonla tekrardan ekranlara döneceği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından sinema gündemine oturan yeni yapım ile ilgili ilk bilgiler de kısa bir süre gün yüzüne çıkmaya başladı.

Son olarak Hulu tarafından yayınlanacak yeni Prison Break dizisisinde hangi oyuncuların rol alacağı belli oldu.

Dizinin yeni versiyonu, yeni oyuncuları ekrana taşıyacak.

YENİ KADRO

Yeni versiyonun ana karakterlerine Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger'ın hayat vereceği kısa süre önce ortaya çıkmıştı.

Onlara eşlik edecek isimler de açıklandı.

Prison Break'in bu yeni versiyonunda Clayton Cardenas (Mayans M.C), JR Bourne (Mayans M.C), Georgie Flores (Into The Dark) ve Myles Bullock (BMF) da rol alacak.