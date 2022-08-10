2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti!

2022'nin en güzel Türk kadın oyuncusu belli oldu. 10 finalistin listesinde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yer almaması ise şaşırttı.

Nubia Dergisi, 2022 yılının en güzel Türk oyuncusunu belirlemek için dünya çapında küresel bir anket açtı.

2022 yılının en güzel Türk kadın oyuncusu, 48 ülkenin katılımı sonucunda belirlendi.

Kariyerindeki başarıları kadar doğal güzellikleriyle hayran bırakan 10 Türk oyuncunun isimleri merak konusu oldu.

İşte birbirinden güzel 10 Türk kadın oyuncu listesi....

Oylar İspanya, Türkiye, İtalya, Brezilya ve daha birçok ülkeden geldi. 10 finalistin sıralamasında bakın kimler var...

10- Beren Saat

9- Öykü Karayel

8- Aslı Tandoğan

7- Özge Törer

6- Burcu Biricik

5- Ebru Şahin Osman

4- Öykü Gürel

3- Elçin Sangu

2- Demet Özdemir

1- Hande Erçel