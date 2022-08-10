Petrol
95.67
-0.66%
Euro
18.3479
0.38%
Dolar
17.9599
0.34%
Altın
1.033
-0.04%
Borsa
28
0.00%
Bitcoin
416.903
-2.89%
BTXN Coin
7.54
-1.43%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti!

    2022'nin en güzel Türk kadın oyuncusu belli oldu. 10 finalistin listesinde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yer almaması ise şaşırttı.
    • 10.08.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti!

    Nubia Dergisi, 2022 yılının en güzel Türk oyuncusunu belirlemek için dünya çapında küresel bir anket açtı.

    2022 yılının en güzel Türk kadın oyuncusu, 48 ülkenin katılımı sonucunda belirlendi.

    Kariyerindeki başarıları kadar doğal güzellikleriyle hayran bırakan 10 Türk oyuncunun isimleri merak konusu oldu.

    İşte birbirinden güzel 10 Türk kadın oyuncu listesi....

    Oylar İspanya, Türkiye, İtalya, Brezilya ve daha birçok ülkeden geldi. 10 finalistin sıralamasında bakın kimler var...

    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti! #1

    10- Beren Saat

    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti! #2

    9- Öykü Karayel

    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti! #3

    8- Aslı Tandoğan

    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti! #4

    7- Özge Törer

    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti! #5

    6- Burcu Biricik

    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti! #6

    5- Ebru Şahin Osman

    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti! #7

    4- Öykü Gürel

    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti! #8

    3- Elçin Sangu

    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti! #9

    2- Demet Özdemir

    2022 yılı güzellik yarışında zirvedekiler: En güzel Türk oyuncu değişti! #10

    1- Hande Erçel


    İlginizi Çekebilir

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!
    BTCPrime

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!

    En çok gaz yapan 15 yiyecek
    Sağlık

    En çok gaz yapan 15 yiyecek

    Simge Sağın sahne kıyafetiyle ortalığı salladı! 'Fazla iddialı'
    Medya

    Simge Sağın sahne kıyafetiyle ortalığı salladı! 'Fazla iddialı'

    Görüş Bildir