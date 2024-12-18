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2024 MasterChef'te 2. ceketi kim aldı? İşte sahibi

2024 MasterChef'te 2. ceketi kim aldı? İşte sahibi 17 Aralık 2024 akşamı Masterchef'te ikinci ceketi giyebilmek için yarışmacılar mücadele etti. Peki, Masterchef Türkiye'de ikinci ceketi kim kazandı? İkinci ceket sahibi hangi yarışmacı oldu? Detaylar...