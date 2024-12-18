2024 MasterChef'te 2. ceketi kim aldı? İşte sahibi

Yağmur Dinç
MasterChef 2024'te final heyecanı yaklaşıyor.
MasterChef'te Pazartesi günü ilk ceketin sahibi Beyza oldu. İkinci ceketin sahibi ise 17 Aralık Salı akşamı netleşti.
Ceketin sahibi olmak isteyen Kerem, Şirin, Onur, Erim, Semih ve Eda kıyasıya mücadele etti.
Jüri üyeleri yarışmacılardan ilk etapta reyhan ve kerevit ile birbirinden farklı yemekler hazırlamalarını istedi.
Akabinde ise Metin Yavuz MasterChef’e konuk olarak yarışmaya renk kattı.
2. CEKETİ KİM ALDI
Sonuçlara göre Erim 35 puan, Eda 39,5 puan, Semih 46 puan, Onur 42,5 puan, Şirin 40,5 puan ve Kerem 49,5 puan aldı.
Böylece Kerem 49,5 puan ile ikinci ceketin sahibi oldu.