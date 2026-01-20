Eşref Rüya 29. bölüm 2. fragman: Eşref’ten veda sözü! “Hakkınızı helal edin”

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya, yeni bölüm fragmanıyla izleyici beklentisini yeniden zirveye taşıdı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı yapımda, Eşref ve Nisan cephesinde tehlike her zamankinden daha yakın.

Yeni bölümde, ihanet zincirinin kimleri içine alacağı ve Eşref’in vereceği kritik kararların hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Diziden beklenen ikinci fragman geldi.

EŞREF VE EKİBİ TEHLİKEDE

Çiğdem, Nisan’la savcının gizli bir iş yürüttüğünü öğreniyor.

Eşref’in aniden ortadan kaybolması üzerine çaresiz kalan Nisan’ın savcıdan yardım istemesi, olayları daha da karmaşık bir noktaya taşıyor.

Öte yandan Eşref ve ekibin geri kalanı İhtiyar tarafından kaçırılıyor.

Eşref’in “İyi ki tanımışım sizi, hakkınızı helal edin” sözleri akıllarda soru işareti bıraktı.

İşte Eşref Rüya 29. bölüm 2. fragmanı: