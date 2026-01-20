Tablo değişti! Geçen haftanın reyting sonuçları: A.B.İ., Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz…

- Televizyon dünyasında geçen hafta rekabet arttı ve izlenme oranları önemli bir yarışa sahne oldu.
- TİAK verilerine göre, Uzak Şehir dizisi zirvede yer aldı.
- Taşacak Bu Deniz ikinci, A.B.İ. ise üçüncü sırada yer aldı.
Televizyon dünyasında rekabetin dozu her geçen hafta artarken, izleyicinin tercihi reyting tablolarına da net şekilde yansıyor.
Yeni bölümleriyle ekrana gelen iddialı diziler, geçtiğimiz hafta izlenme oranlarında dikkat çekici bir yarış ortaya koydu.
TİAK tarafından açıklanan resmi veriler doğrultusunda, haftanın en çok izlenen 10 dizisi belli oldu.
UZAK ŞEHİR ZİRVEDE!
Geçtiğimiz hafta Uzak Şehir dizisi yine reyting rekorları kırdı. Dizinin yeni bölümü ilk sıraya yerleşti.
İkinci sırada Taşacak Bu Deniz, üçüncü sırada ise ekranların yeni dizisi A.B.İ. yer aldı.