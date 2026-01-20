“Sağdan sola donat” sözleriyle cin çıkarmıştı! Pelin Hürman yıllar sonra açıldı: İşte son hali

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz TV’nin YouTube kanalında yayımlanan ve Sercan Kahveci’nin sunduğu “Her Açıdan” programında yer alan görüntülerle bir dönem geniş yankı uyandıran Pelin Hürman, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Kendini “metafizik uzmanı” olarak tanıtan Hürman’ın programda gerçekleştirdiği iddia edilen cin çıkarma seansı, yayınlandığı dönemde sosyal medyada ve kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Programda, içine cin girdiğini düşünen kişilerin kendisine başvurabileceğini savunan Pelin Hürman’ın seans sırasında kullandığı ifadeler, özellikle “donat donat donat” sözleri, kısa sürede viral olmuş ve çok sayıda mizah içerikli paylaşıma konu edilmişti.

PELİN HÜRMAN AÇILDI

Uzun süredir kamuoyunda görünmeyen Pelin Hürman, aradan geçen yılların ardından yeniden ortaya çıktı.

Son haliyle dikkat çeken Hürman, değişimiyle şaşırttı.