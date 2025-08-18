2025'te Hayatını Kaybeden Sosyal Medya Fenomenleri

Sosyal medyada milyonlarca kişiye dokunan, hayat hikayeleriyle ilham veren hatta bunu meslek haline getiren birçok kişi, 2025 yılında hayatını kaybetti.

Takipçilerinin ekran başında severek izlediği bu isimler, geride anılar, videolar ve samimi paylaşımlar bıraktı.

Kimi hastalık, kimi kaza, kimi intihara kurban gitti.

İşte 2025 yılında aramızdan ayrılan sosyal medya fenomenlerinden bazıları...

1. Gizem Lavinia Özmen

TikTok’ta "Lavinia Özmen" olarak tanınan Gizem Özmen, “travma kasesi” notuyla paylaştığı çocukluk fotoğrafları ve içten içerikleriyle dikkat çekmişti. Ne yazık ki 15 Şubat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

2. Efecan Kültür

TikTok’ta mukbang (abartılı yemek yeme) videolarıyla tanınan Efecan Kültür, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü sürecin ardından aramızdan ayrıldı.

3. Çello Mustafa (Mustafa Anıl Yıldırım)

"Mersin’in Erdemli ilçesinden genç fenomen Çello Mustafa, geçirdiği motosiklet kazası sonucu yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Moral dolu mesajları ve motivasyon içerikleriyle biliniyordu.

4. Ana Bárbara Buhr Buldrini

Instagram’da 800 bin takipçisi olan influencer ve model, İstanbul'da geçirdiği estetik operasyonların ardından hayata veda etti. Cerrahi komplikasyonlar nedeniyle kalp durması sonucu yaşamını yitirdi.

5. María José Estupiñán Sánchez

"La Mona" olarak tanınan Estupiñán, güzellik, yaşam ve moda içerikleriyle dikkat çekiyordu. Cúcuta’daki evinin önünde silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti toplumsal tepkilere ve kadın güvenliği tartışmalarına neden oldu.

6. Mikayla Raines

“SaveAfox” adlı YouTube kanalında vahşi yaşamı kurtarma temalı içerikler üreten Raines, uzun süren online taciz ve depresyonla mücadelesinin ardından intihar etti. Ölümü, sosyal medyada zorbalık ve psikolojik krizler konularında önemli farkındalık yarattı.

7. Tanner Martin

Utah merkezli influencer Martin, dört yıldır mücadele ettiği kolon kanserine yenik düştü. Hastalık sürecinde takipçileriyle dürüst paylaşımlar yaparak ilham vermeye devam etmişti.

8. Chrystofer A. Whyte

New Jersey'de TikTok'ta geniş takipçi kitlesine sahip olan Whyte, bir plajda vurularak öldürüldü. Saldırı sonrası cinayetle ilgili iki kişi tutuklandı; olay hâlâ soruşturma aşamasında.

9. Hannah Moody

“Hannah Rose” adıyla tanınan doğa ve yürüyüş fenomeni Moody, Arizona’daki McDowell Sonoran Koruma Alanı’nda kaybolduktan sonra yüksek sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybetti. Ölümü çevreye duyarlılık ve doğa kazalarında güvenlik konularını gündeme taşıdı.

10. Lady Mo

Eğlenceli performansları, dans ve dramalarıyla sosyal medyada sevilen Lady Mo, bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Cenazesine büyük bir veda töreni düzenlendi.

11. Stacy Tourout & Matthew Yeomans

“Toyota World Runners” isimli YouTube kanalında off-road maceraları paylaşan nişanlı çift, 7 Ağustos’ta geçirdikleri araç kazasında hayatını kaybetti. Toplulukları ve takipçileri yaşanan kayba derin şekilde tepki verdi.

12. Makeover Yash

Instagram’da makyaj ve ifade dolu paylaşımlarıyla tanınan Makeover Yash, siber zorbalığın hedefi olduktan sonra trajik şekilde intihar etti. Ölümü de sanal tacize dikkati çekti.

13. Oğuzhan Dalgakıran

Jrokez lakaplı Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın kaza geçirdiği iddia edildi. Oğuzhan Dalgakıran'ın geçirdiği kazaya dair trafik kazası ya da balkondan düşme olduğuna dair iddialar sosyal medyada yayıldı.

14. Deniz Servan Narin

Sosyal medyada yaptığı motosiklet videolarıyla bilinen Deniz Servan Narin Kocaeli'de yaptığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

15. Kübra Aykut

“Groom’suz düğün” videosuyla milyonlara ulaşan TikTok fenomeni Kübra Aykut, İstanbul’da beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar olabileceği üzerinde durulurken, genç fenomenin ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

16. Nihal Candan

Nihal Candan, geçtiğimiz haziranda hayatını kaybetti. Cezaevinde bulunduğu süreçte anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Candan, kurtarılamadı.