Recep İvedik 8'in yayın platformu açıklandı! "Aynı gömlek, yeni macera"

Şahan Gökbakar'ın yazıp oynadığı Recep İvedik'in sekizinci filmi, Disney Plus'ta yayınlanmak üzere yola çıktı.

Yayınlama Tarihi: 20.01.2026 13:17
Recep İvedik 8'in yayın platformu açıklandı!
  • Recep İvedik 8, Disney Plus'ta yayınlanacak.
  • Şahan Gökbakar'ın ikonik karakteri, aynı gömlekle yeni maceralar sunacak.
  • Filmin konusu ve yayım tarihi henüz açıklanmadı.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın sevilen film serisi Recep İvedik'ten yeni müjde geldi.

Recep İvedik 8, resmen duyuruldu.

Ne zaman ve nerede yayınlanacağı merak edilen Recep İvedik 8'in detayları belli oldu.

İŞTE YAYIN PLATFORMU

Disney+, "Aynı gömlek, yeni macera. Recep İvedik 8, sadece Disney+'da" notu ile müjdeyi verdi.

Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve net yayın tarihi henüz açıklanmadı.

