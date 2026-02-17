Efsane Türk dizisi yeniden çekilecek: Orijinal kadro iddiası...

- Efsane Türk dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği söylentileri gündemde.
- Dizinin orijinal kadrosunun büyük oranda korunarak 2026'da ekranlara döneceği iddia ediliyor.
- Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen söylentiler sosyal medyada geniş yankı buldu.
2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve çok sevilen Akasya Durağı dizisi, gündemde.
Sosyal medyada ortaya atılan "yeniden" iddiaları, sevenlerini heyecanlandırdı.
Söylentilere göre, yapım şirketinin eski oyuncu kadrosunu büyük oranda koruyarak yeni bölümler için ön hazırlıklara başladı.
"Nuri Baba" karakterine hayat veren ve mayıs 2025'te yaşamını yitiren Zeki Alasya yerine Halil Ergün'ün düşünüldüğü de iddialar arasında.
NETLEŞMEDİ
Söz konusu iddiaların dijital mecralarda geniş yankı buldu ancak resmi bir bilgilendirme gelmedi.
Akasya Durağı'nın yeniden çekilip çekilmeyeceği sorusu arama motorlarında üst sıralara yerleşti.