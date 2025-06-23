23 Haziran 2025 TV yayın akışı: Bakın bugün TV'de neler var

Bugünü ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.
TV ekranlarında her yeni bir gün, yeni bir akış yer alıyor.
Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.
Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 23 Haziran 2025 Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aile Saadeti
Kanal D yayın akışı
09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
20.00 Arka Sokaklar
23.30 Kuralsız Sokaklar
Star TV yayın akışı
09.00 Ada Masalı
11.00 Ateşböceği
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Şaban Oğlu Şaban
22.15 K-9
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
13.00 Sen Çal Kapımı
16.00 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
21.00 Yetenek Sizsiniz
TRT 1 yayın akışı
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.15 Kasaba Doktoru
13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.20 Seksenler
15.30 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Seattle Sounders-PSG"
Show TV yayın akışı
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 7. Koğuştaki Mucize
22.30 Züğürt Ağa
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Gel Konuşalım
11.00 MasterChef Türkiye
12.30 İşte Benim Stilim
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye