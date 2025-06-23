23 Haziran 2025 TV yayın akışı: Bakın bugün TV'de neler var

Bugünü ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.

TV ekranlarında her yeni bir gün, yeni bir akış yer alıyor.

Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.

Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 23 Haziran 2025 Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti





Kanal D yayın akışı

09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

20.00 Arka Sokaklar

23.30 Kuralsız Sokaklar





Star TV yayın akışı

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Şaban Oğlu Şaban

22.15 K-9

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

13.00 Sen Çal Kapımı

16.00 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

21.00 Yetenek Sizsiniz

TRT 1 yayın akışı

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.15 Kasaba Doktoru

13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.20 Seksenler

15.30 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Seattle Sounders-PSG"

Show TV yayın akışı

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 7. Koğuştaki Mucize

22.30 Züğürt Ağa





TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Gel Konuşalım

11.00 MasterChef Türkiye

12.30 İşte Benim Stilim

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye