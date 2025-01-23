23 Ocak 2025 yayın akışları: Bu akşam TV'de neler var, diziler yayınlanacak mı?

Yağmur Dinç

Televizyon izlemeyi sevenler ve takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük akışlara göz atıyor.

Yayın akışların milli yas edeniyle yeni bölümler yer almamıştı.

23 Ocak 2025 Perşembe akşamı birçok sevilen dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.

İşte kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Hatıran Yeter

23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri





Now TV yayın akışı

TRT 1 yayın akışı

08:45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Masumlar Apartmanı

17:40 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Maç Önü

20:45 Fenerbahçe- Lyon





Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti





Star TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

00:15 Yerli Dizi Tekrarı





TV8 yayın akışı

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star - Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular