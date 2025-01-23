23 Ocak 2025 yayın akışları: Bu akşam TV'de neler var, diziler yayınlanacak mı?

Televizyon izlemeyi sevenler ve takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük akışlara göz atıyor.
Yayın akışların milli yas edeniyle yeni bölümler yer almamıştı.
23 Ocak 2025 Perşembe akşamı birçok sevilen dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.
İşte kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Hatıran Yeter
23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
Now TV yayın akışı
TRT 1 yayın akışı
08:45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:40 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Maç Önü
20:45 Fenerbahçe- Lyon
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
Star TV
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
00:15 Yerli Dizi Tekrarı
TV8 yayın akışı
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular