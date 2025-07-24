24 Temmuz 2025 TV yayın akışı: Bugün TV'de bakın neler var

Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.

Vaktini ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.

Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.

Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 24 Temmuz 2025 Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Kardeşim Benim 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?





Kanal D yayın akışı

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler 2

22:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti





Star TV yayın akışı

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Ne Olacak Şimdi?

21:45 Tatlım Tatlım

23:45 Tatlım Tatlım

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kendi Yolumda

22:30 Kendi Yolumda





TRT 1 yayın akışı

08:30 Kod Adı Kırlangıç

09:50 Kendi Düşen Ağlamaz

12:45 Seksenler

14:40 Teşkilat

16:45 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Japonya - Türkiye

19:00 Maç Özel

20:00 Cherno More - Başakşehir

Show TV yayın akışı

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Düttürü Dünya





TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye