24 Temmuz 2025 TV yayın akışı: Bugün TV'de bakın neler var

Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.
Vaktini ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.
Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.
Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 24 Temmuz 2025 Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Kardeşim Benim 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler 2
22:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti
Star TV yayın akışı
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Ne Olacak Şimdi?
21:45 Tatlım Tatlım
23:45 Tatlım Tatlım
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kendi Yolumda
22:30 Kendi Yolumda
TRT 1 yayın akışı
08:30 Kod Adı Kırlangıç
09:50 Kendi Düşen Ağlamaz
12:45 Seksenler
14:40 Teşkilat
16:45 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Japonya - Türkiye
19:00 Maç Özel
20:00 Cherno More - Başakşehir
Show TV yayın akışı
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Düttürü Dünya
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye