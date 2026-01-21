Taşacak Bu Deniz'in "giremez" yazan köy tabelaları değişti! İşte yeni Koçari ve Furtuna tabelası...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, düşman olan Koçari ve Furtuna köylerini konu ediniyor.

Dizi esnasında sık sık dikkat çeken köy tabelaları, düşman köyden kimsenin içeriye girmesine izin verilmediğini gösteriyor.

Ancak bu durum, İso ve Fadime düğünüyle değişti.

Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki kan davası evlilikle bitince tabelalar da değişti.

Taşacak Bu Deniz setinden paylaşılan bir görüntüde Koçari Köyü ve Furtuna Köyü tabelalarındaki 'Giremez' ibarelerinin kaldırıldığı görülüyor.

Yeni tabelaların önümüzdeki bölümlerde dizide gösterileceği düşünülüyor.