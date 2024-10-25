25 Ekim 2024 TV yayın akışı: Bugün diziler yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar...

Haber Merkezi

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz, yüreğimizi parçaladı. Bu noktada dizilerin yeni bölümü yayınlanmadı.

Akabinde dizilerin reklam gelirlerini sağlayamadığı nedeniyle ekrana tekrar bölümlerinin gelmesi gündem oldu.

Bugünkü araştırma konusu ise "25 Ekim 2024 TV yayın akışı" ve "Diziler yayınlanacak mı" oldu.

Peki, bu akşam diziler var mı? Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını yayınlanacak mı? İşte 25 Ekim TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Bir Gece Masalı

16.00 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.15 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Ayazın Sonu Güneş

17.15 Bizi Birleştiren Hayat

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

07.00 Güne Başlarken

09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Yalı Çapkını

NOW TV yayın akışı

08.00- İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45- Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30- Gizli Bahçe

13.30- En Hamarat Benim

16.30- Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00- Gizli Bahçe

TRT 1 yayın akışı

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan ile Gülümse Hayata

13.15 Seksenler

14.25 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kara Ağaç Destanı

Show TV yayın akışı

08.00 Bu Sabah

10.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

06.00 Dizi

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Aramızda Kalmasın

11.00 MasterChef Türkiye

13.45 Gazete Magazin

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm