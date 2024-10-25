25 Ekim 2024 TV yayın akışı: Bugün diziler yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar...

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz, yüreğimizi parçaladı. Bu noktada dizilerin yeni bölümü yayınlanmadı.
Akabinde dizilerin reklam gelirlerini sağlayamadığı nedeniyle ekrana tekrar bölümlerinin gelmesi gündem oldu.
Bugünkü araştırma konusu ise "25 Ekim 2024 TV yayın akışı" ve "Diziler yayınlanacak mı" oldu.
Peki, bu akşam diziler var mı? Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını yayınlanacak mı? İşte 25 Ekim TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Bir Gece Masalı
16.00 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.15 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Ayazın Sonu Güneş
17.15 Bizi Birleştiren Hayat
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
07.00 Güne Başlarken
09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Yalı Çapkını
NOW TV yayın akışı
08.00- İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45- Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30- Gizli Bahçe
13.30- En Hamarat Benim
16.30- Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00- Gizli Bahçe
TRT 1 yayın akışı
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan ile Gülümse Hayata
13.15 Seksenler
14.25 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kara Ağaç Destanı
Show TV yayın akışı
08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
06.00 Dizi
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Aramızda Kalmasın
11.00 MasterChef Türkiye
13.45 Gazete Magazin
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm