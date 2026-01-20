Kızılcık şerbeti 122. bölüm 2. fragman: Nursema’dan şok itiraf! İlhami mi, Asil mi…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

Bölüm finalinde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından dizinin yeni bölümüne dair beklenti daha da arttı.

Nursema ile yarım kalan ilişkisiyle hafızalarda yer eden İlhami karakterinin ne yapacağı merak konusu olurken, diziden yeni fragman geldi.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

NURSEMA İTİRAF ETTİ

Emir’le Çimen’in evliliği, Kıvılcım ve Salkım’ı sınava sokacak. Fatih ve Başak ise boşanma kararı alacak.

Öte yandan Nursema sonunda Asil’e itirafta bulunacak. Asil’in tepkisi ne olacak?

İşte Kızılcık Şerbeti 122. Bölüm 2. Fragman: