26 Mayıs 2025 TV yayın akışları! Finaller yaklaşıyor: Kanal D, Show, ATV, NOW, TRT 1, TV8...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.
TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.
26 Mayıs Pazartesi günü kanallarda neler var neler yok belli oldu.
Birçok dizi için sezon finali bölümü yaklaşıyor...
ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Top Gun: Maverick
22:40 Koruyucu
Kanal D
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
Star TV
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
NOW TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
22:45 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası
TRT 1
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tamirci
22:30 Cehennem Melekleri
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025