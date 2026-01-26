Abone ol: Google News

26 Ocak 2026 TV yayın akışları! TV'de Pazartesi heyecanı: Kanal kanal açıklandı...

Yeni haftanın ilk gününde ekranlarda hem reyting hem izleyici heyecanı yüksek. Neler var neler yok diye göz atanlar, yayın akışlarına odaklanıyor. İşte, 26 Ocak 2026 TV'de pazartesi...

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 10:30
  • Yeni haftanın ilk günü televizyon kanallarında çeşitli yapımlar izleyiciyle buluşacak.
  • ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TRT 1, Show TV ve TV8'in farklı programlarıyla dolu yayın akışları dikkat çekiyor.
  • Özellikle akşam kuşağında diziler ve filmler izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Pazartesi sendromu, TV karşısında atılıyor...

Haftanın ilk gününde kanallarda diziden filme, yarışmadan maça birçok yapım yer alıyor.

Ekran karşısına geçenler bugün yayınlanacak olanları arama motoru üzerinden sorguluyor.

Peki, 26 Ocak 2026 televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Savaşçı Prenses

21.50 A.B.İ

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Otel Transilvanya 4

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

TRT 1 yayın akışı

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

Show TV yayın akışı

09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kod Adı: Olympus

22.30 Organize İşler

TV8 yayın akışı

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

