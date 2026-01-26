26 Ocak 2026 TV yayın akışları! TV'de Pazartesi heyecanı: Kanal kanal açıklandı...

- Yeni haftanın ilk günü televizyon kanallarında çeşitli yapımlar izleyiciyle buluşacak.
- ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TRT 1, Show TV ve TV8'in farklı programlarıyla dolu yayın akışları dikkat çekiyor.
- Özellikle akşam kuşağında diziler ve filmler izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
Pazartesi sendromu, TV karşısında atılıyor...
Haftanın ilk gününde kanallarda diziden filme, yarışmadan maça birçok yapım yer alıyor.
Ekran karşısına geçenler bugün yayınlanacak olanları arama motoru üzerinden sorguluyor.
Peki, 26 Ocak 2026 televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Savaşçı Prenses
21.50 A.B.İ
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
Star TV yayın akışı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Otel Transilvanya 4
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
TRT 1 yayın akışı
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
Show TV yayın akışı
09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kod Adı: Olympus
22.30 Organize İşler
TV8 yayın akışı
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026