Merhum Haldun Dormen'in vasiyeti bakın neymiş! Hemen yerine getirildi...

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçı için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlendi.

Son görev için çok sayıda ünlü isim, Dormen’e veda etmek üzere törene akın etti.

Merhum usta Haldun Dormen'in vasiyeti de ortaya çıktı.

Sanatçı için ilk tören kendi vasiyeti doğrultusunda, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30'da, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Haldun Dormen'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.