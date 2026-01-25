'Nihilist Penguen' videosu viral oldu: İşte o penguenin hikayesi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir Adélie pengueni, sürüsü okyanusa doğru giderken ters yöne dönüyor...

Kimseyi takip etmiyor.

Denize değil, kilometrelerce uzaktaki buz dağlarına doğru tek başına yürüyor.

2007 yapımı belgeselden alınan “Nihilist Penguen” sahnesi, yıllar sonra sosyal medyada milyonlara ulaştı.

Viral olan görüntü, tükenmişlikten anlam arayışına kadar pek çok yorumun odağına yerleşti.

NİHİLİST PENGUEN'İN HİKAYESİ

Görüntüler, ünlü yönetmen Werner Herzog’un 2007 yılında çektiği Encounters at the End of the World adlı belgeselden alınan bir sahneye dayanıyor.

Videoda, Adélie penguenlerinden oluşan bir koloni beslenmek için okyanusa doğru ilerlerken, tek bir penguen sürüden ayrılarak tamamen ters yönde yürümeyi seçiyor.

Penguenin, yiyecek ve su bulunmayan, iç bölgelere ve dağlık alanlara doğru ilerlemesi dikkat çekiyor.