Yaprak Dökümü'nün Ceyda'sı sektör değiştirdi: İşte yeni mesleği...

"Yaprak Dökümü"nde oynadığı "Ceyda" karakteriyle yıldızı parlayan Başak Sayan'ın son hali merak konusu haline geldi.

Oyunculuğu bırakarak tamamen bambaşka bir hayat kuran Sayan'ın hem mesleği hem özel hayatındaki değişimler dikkat çekti.

Yaşamında köklü değişikliklere imza atan Başak Sayan, oyunculukla sınırlı kalmak istemediği için yeni bir sektöre girdi.

YAZAR OLDU

Yazarlığa adım atan ünlü isim 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010 yılında ise ilk romanı Bağlanma Korkusunu yayımladı.

Ardından Kelebeğin Kaderi, Ölü Kuşların Sessizliği, Nigâhdar, Sen Değişirsen Her Şey Değişir, Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk ve Gölgesini Arayan Çocuk gibi kitaplarla edebiyat alanında ilerleyen Sayan, ABD'ye yerleşti.

2015 yılında Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlenen Sayan, hayatına ABD'de devam ediyor.