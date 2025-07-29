29 Temmuz 2025 yayın akışları! Bugün TV'de: Kanal D, Show, ATV, NOW, TRT 1, TV8...

Sıcak günlerde evden çıkmak istemeyenler, TV karşısında vakit geçiriyor.

Sezon dizileri olmasa da, yaz aylarında da ilgi çekici yapımlar ekranda oluyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

29 Temmuz Salı kanallarda neler var neler yok belli oldu.

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

Kanal D

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

Star TV

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Gülen Gözler

21:45 Berlin Kaplanı

NOW TV

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

TRT 1

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:05 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

Show TV

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aşk Tutulması

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye