29 Temmuz 2025 yayın akışları! Bugün TV'de: Kanal D, Show, ATV, NOW, TRT 1, TV8...

Sıcak günlerde evden çıkmak istemeyenler, TV karşısında vakit geçiriyor.
Sezon dizileri olmasa da, yaz aylarında da ilgi çekici yapımlar ekranda oluyor.
TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.
29 Temmuz Salı kanallarda neler var neler yok belli oldu.
ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
Kanal D
07:00 Kavak Yelleri
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
Star TV
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Gülen Gözler
21:45 Berlin Kaplanı
NOW TV
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
TRT 1
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:05 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
Show TV
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aşk Tutulması
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye