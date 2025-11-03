Abone ol: Google News

3 Kasım 2025: TV'de kanalların akışı! Bugünkü yapımlar...

Televizyon ekranlarında yeni bir pazartesi, yeni bir reyting yarışı...İşte, 3 Kasım 2025 TV'de bugün yayınlanacak olan yapımlar.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 09:33
  • 3 Kasım 2025 Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışları izleyicilerin merak konusu oldu.
  • ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TRT 1, Show TV ve TV8 gibi kanallarda çeşitli programlar ve diziler yayınlanacak.
  • Özellikle akşam saatlerinde ilgi çeken diziler izleyicilerle buluşuyor.

Pazartesi günü kanallarda yayınlanacak olan yapımlar, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

3 Kasım Pazartesi ekranda neler var neler yok belli oldu.

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Gözleri KaraDeniz

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

23.30 Gözleri Karadeniz

Kanal D

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

Star TV

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Batman Kara Şövalye

NOW TV

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Sahtekarlar

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Ben Onun Annesiyim

22.45 Kıskanmak

TRT 1

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Cennetin Çocukları

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

Show TV

08.15 Bu Sabah

10.00 Kuzey Yıldızı ilk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Bereketli Topraklar

22.45 Veliaht

TV8

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

13.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

