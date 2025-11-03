3 Kasım 2025: TV'de kanalların akışı! Bugünkü yapımlar...

- 3 Kasım 2025 Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışları izleyicilerin merak konusu oldu.
- ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TRT 1, Show TV ve TV8 gibi kanallarda çeşitli programlar ve diziler yayınlanacak.
- Özellikle akşam saatlerinde ilgi çeken diziler izleyicilerle buluşuyor.
Pazartesi günü kanallarda yayınlanacak olan yapımlar, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.
TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.
3 Kasım Pazartesi ekranda neler var neler yok belli oldu.
ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Gözleri KaraDeniz
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
23.30 Gözleri Karadeniz
Kanal D
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
Star TV
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Batman Kara Şövalye
NOW TV
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sahtekarlar
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Ben Onun Annesiyim
22.45 Kıskanmak
TRT 1
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Cennetin Çocukları
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
Show TV
08.15 Bu Sabah
10.00 Kuzey Yıldızı ilk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Bereketli Topraklar
22.45 Veliaht
TV8
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
13.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye