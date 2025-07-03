Abone ol: Google News

3 Temmuz 2025 TV Yayınları: İşte Kanallardakiler...

Günlük olarak değişen televizyon yayın akışlarında 3 Temmuz Perşembe programı netleşti. İşte bugünkü yapımlar...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:
3 Temmuz 2025 TV Yayınları: İşte Kanallardakiler...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin göz attığı konulardan.

Ekran karşısına geçmek isteyenler ise yayınlanacak yapımlara bakıyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

3 Temmuz 2025 Perşembe kanallarda neler var neler yok belli oldu.

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16.30 Bir Gece Masalı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D

07:00 Kavak Yelleri

09.30 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kurt ve Aslan

22.15 Uzay Yolcuları

Star TV

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22.00 Açlık Oyunları Alaycı Kuş

NOW TV

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Çift Kişilik Oda

TRT 1

08.25 Kod Adı Kırlangıç

09.50 Kasaba Doktoru

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.05 Seksenler

15.20 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"

23.50 Türk Sineması "Akıllara Seza"

Show TV

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

TV8

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

10.00 MasterChef Türkiye

15.30 İşte Benim Stilim

20.00 MasterChef Türkiye

Medya Haberleri