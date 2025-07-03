3 Temmuz 2025 TV Yayınları: İşte Kanallardakiler...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin göz attığı konulardan.
Ekran karşısına geçmek isteyenler ise yayınlanacak yapımlara bakıyor.
TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.
3 Temmuz 2025 Perşembe kanallarda neler var neler yok belli oldu.
ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16.30 Bir Gece Masalı
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D
07:00 Kavak Yelleri
09.30 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kurt ve Aslan
22.15 Uzay Yolcuları
Star TV
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Ateşböceği
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22.00 Açlık Oyunları Alaycı Kuş
NOW TV
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Çift Kişilik Oda
TRT 1
08.25 Kod Adı Kırlangıç
09.50 Kasaba Doktoru
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.05 Seksenler
15.20 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"
23.50 Türk Sineması "Akıllara Seza"
Show TV
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
10.00 MasterChef Türkiye
15.30 İşte Benim Stilim
20.00 MasterChef Türkiye