30 kilo verdi, resmen eridi! İşte MasterChef Azize'nin son hali

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ederken, geçen senelerin yarışmacıları da gündeme geliyor.

Son halleri merak konusu olan bazı isimler, seyircilerin dikkatini çekiyor.

2021 yılında MasterChef'e Adana'dan katılan Azize Polat, yarışmaya yedeklerden dâhil olmuş, gösterdiği performansla kısa sürede adından söz ettirmişti.

Yarışmanın ortalarında veda eden Polat, geri dönme fırsatı verilen nadir yarışmacılardan biri olarak yeniden ana kadroya girmeyi başarmıştı.

Yarışma süresince sempatik tavırları ve lezzetli tabaklarıyla öne çıkan Polat, dış görünümüne yaptığı dokunuşlarla da gündem oldu.

YENİ AZİZE BEĞENİLDİ

Geçmişte estetik işlemleriyle ilgili konuşan Polat, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda hafif bir asimetri vardı, onu düzelttirdim. Çok zayıflayınca yüzümde kırışıklık oluşmuştu, alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda?" dedi.

2023 yılında MasterChef All Star'a katılan Azize Polat, yarışma öncesinde tam 30 kilo verdi.

Polat, hem kilolarını vermesi hem de estetik dokunuşlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu.

İşte beğeni toplayan son hali...