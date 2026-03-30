30 Mart TV yayın akışı 2026: Bugün TV'de yayındakiler...

Haftanın ilk günü TV akışını merak edenler, kanal kanal yayın saatlerine göz atıyor. 30 Mart 2026 Pazartesi günü birbirinden heyecanlı yapımlar ekranlarda yer alıyor. Bugünkü TV yayın akışı haberimizde...
Televizyon ekranlarında yer alan dizi, film, yarışma ve diğer programlar arasında reyting rekabeti sürüyor.
İzleyiciler ise "bugün TV'de neler var", "bugünkü yayın akışı" gibi başlıkları araştırıyor.
30 Mart 2026 yine çok heyecanlı...
ATV, Show TV, Kanal D, TRT 1, NOW TV, TV8 Star TV; İşte kanal kanal yayın akışları...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
Star TV yayın akışı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Doktor: Başka Hayatta
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
23.30 Kıskanmak
TRT 1 yayın akışı
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
Show TV yayın akışı
06.30 Sandık Kokusu
09.30 Siyah Kalp
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026