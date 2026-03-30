30 Mart TV yayın akışı 2026: Bugün TV'de yayındakiler...

Televizyon ekranlarında yer alan dizi, film, yarışma ve diğer programlar arasında reyting rekabeti sürüyor.

İzleyiciler ise "bugün TV'de neler var", "bugünkü yayın akışı" gibi başlıkları araştırıyor.

30 Mart 2026 yine çok heyecanlı...

ATV, Show TV, Kanal D, TRT 1, NOW TV, TV8 Star TV; İşte kanal kanal yayın akışları...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Doktor: Başka Hayatta

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

23.30 Kıskanmak

TRT 1 yayın akışı

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

Show TV yayın akışı

06.30 Sandık Kokusu

09.30 Siyah Kalp

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026