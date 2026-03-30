Danla Bilic artık silikonsuz: İşte son hali

Fenomen Danla Bilic, son hali ile takipçilerinin gündemine geldi.

Bir hayli zayıfladığı görülen Danla Bilic'in yıllar önce mide ameliyatı olduğu biliniyordu.

Üzerine daha da eriyen ünlü isim, konuya dair açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından aynadan paylaştığı bir selfie’nin binlerce kişi tarafından birbirine gönderildiğini ve mesaj kutusunun adeta dolup taştığını söyleyen Bilic, zayıflama nedenini ilk kez açıkladı.

Danla Bilic, zayıflığına dair şu sözleri kullandı:

"Bu storymi 2000 kişi birbirine göndermiş, mesajlar savaş alanı. Küçüldüm çünkü vücudumdaki dolguları temizletirken maalesef aynı anda hem kas hem doku kaybettim. Göğüslerimdeki 450 cc’lik implantları çıkarttırdım. Spora başladım. Zayıflama iğnesi kullanmıyorum, en son 2025 yazında kullanmıştım. Zaten daha fazla kilo vermek de istemiyorum."